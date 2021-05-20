Ежегодно в третий четверг мая во всем мире отмечается День вышиванки - праздник, который призван сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. В этом году праздник припадает на 20 мая.

Украинские звезды не стоят вдалеке от традиций и в этот день надевают свои любимые вышиванки, а фотографиями и видео того, как отмечают этот праздник, делятся в сети.

Отметим, что президент Украины вместе с женой также поздравил жителей страны:

Оля Полякова поздравила украинцев вместе со своими дочками:

К такому "флешмобу" также присоединилась Наталья Могилевская, отметив, что "вышиванка - это наш генетический код, символ красоты, здоровья и счастливой судьбы".

Михаил Поплавский присоединился к поздравлением и поделился снимком в красивой белой вышиванке с красным орнаментом.

Не остался в стороне и Дзидзьо. Он отметил, что каждая вышиванка особенная по-своему. И похвастался новой в своей коллекции, поблагодарив за нее Юлию Магдич.

Отметим, что Ольга Сумская и вовсе сняла видео, где показала орнаменты на сорочках.

А о том, что значат цвета и символы, используемые в украинской вышивке - читайте в нашем материале.