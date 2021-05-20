День вышиванки: украинские знаменитости похвастались нарядами (фото) [ Редактировать ]
Ежегодно в третий четверг мая во всем мире отмечается День вышиванки - праздник, который призван сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. В этом году праздник припадает на 20 мая.
Украинские звезды не стоят вдалеке от традиций и в этот день надевают свои любимые вышиванки, а фотографиями и видео того, как отмечают этот праздник, делятся в сети.
Отметим, что президент Украины вместе с женой также поздравил жителей страны:
Оля Полякова поздравила украинцев вместе со своими дочками:
К такому "флешмобу" также присоединилась Наталья Могилевская, отметив, что "вышиванка - это наш генетический код, символ красоты, здоровья и счастливой судьбы".
Михаил Поплавский присоединился к поздравлением и поделился снимком в красивой белой вышиванке с красным орнаментом.
Не остался в стороне и Дзидзьо. Он отметил, что каждая вышиванка особенная по-своему. И похвастался новой в своей коллекции, поблагодарив за нее Юлию Магдич.
Отметим, что Ольга Сумская и вовсе сняла видео, где показала орнаменты на сорочках.
А о том, что значат цвета и символы, используемые в украинской вышивке - читайте в нашем материале.
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