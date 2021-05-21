Прикордонники Латвії затримали українців з підробленими тестами на COVID-19 [ Редактировать ]
Прикордонники Латвії затримали вісьмох громадян України, які намагалися перетнути кордон з підробленими тестами на коронавірус. Затриманих притягнуть до адміністративної відповідальності.
Загалом, за даними латвійської прикордонної служби, за останні два місяці за фальшивими COVID-19 документами до країни намагалася потрапити майже сотня порушників з різних країн.
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