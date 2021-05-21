В п'ятницю, 21 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" депутат від "Голосу" Ярослав Железняк прокоментував два роки президентства Зеленського.

"Зеленський настільки багато заклав очікувань, що поки що, коли ми подивимось на реальне життя - вони не справдились. Він говорив, що буде боротись з корупцією, але ми досі залишаємось на 117 місці серед країн по рівню корупції (для розуміння: там 180 країн). Якщо ми говоримо про інвестиції, то вони нажаль "втікають", - заявив Железняк.

Депутат додав: "Влада розповідає про коронавірус, але я нагадаю, що він не тільки в Україні. Якщо ми говоримо про зарплати, так, вона зросла, але давайте згадаємо, що і інфляція зросла, і долар в нас був, коли він прийшов, 25,5, а зараз майже 28".

Железняк зазначив, що всі передвиборчі обіцянки Зеленського до цих пір не справдились.

"Коли ми говоримо про обіцянки... про те, що жоден силовик, а тим більше органи не будуть тиснути на бізнес - це не правда, не справдилось. Також про те, що дуже швидко проведуть судову реформу, але нажаль за рівнем забезпечення прав власності ми на 72 місці... Перша проблема для розвитку економіки - це відсутність нормальних судів", - сказав депутат.