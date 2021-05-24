У Гонконгу продали рекордний діамант "Сакура" [ Редактировать ]
Майже 30 мільйонів доларів за діамант віддали на аукціоні в Гонконгу. "Сакура" - так назвали коштовне каміння за його рожевий колір. Діамант завважки майже 16 каратів встановив рекорд аукціону.
І став найдорожчим рожевим діамантом. Попередній рекорд належав каменю "Дух троянди". Торік у листопаді цей рожевий діамант продали за понад 26 мільйонів доларів.
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