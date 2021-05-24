Майже 30 мільйонів доларів за діамант

Майже 30 мільйонів доларів за діамант віддали на аукціоні в Гонконгу. "Сакура" - так назвали коштовне каміння за його рожевий колір. Діамант завважки майже 16 каратів встановив рекорд аукціону.

І став найдорожчим рожевим діамантом. Попередній рекорд належав каменю "Дух троянди". Торік у листопаді цей рожевий діамант продали за понад 26 мільйонів доларів.