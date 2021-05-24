Міністерство охорони здоров'я відзвітувало про епідситуацію в Україні [ Редактировать ]
Вінницька область повністю готова до "зеленої" зони карантину. Також частково відповідають "зеленому" рівню епідбезпеки показники ще в п'яти регіонах - це Київ і область, Закарпаття, Миколаївщина та Полтавщина. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
У "помаранчевому" списку натепер залишається лише Донецька область. Зазначу, що зелена зона встановлюється одразу по всій Україні, якщо ковідні показники відповідають нормі на території не менше 13 регіонів. Минулої доби зафіксували 1134 випадки COVID-19. Це найменша цифра від початку року. Померло від недуги 69 осіб, одужало майже 7 тисяч.
по теме
Далі - Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, та Київська області. Щеплення минулої доби отримали майже 19 тисяч українців. А загалом від початку вакцинальної кампанії - майже мільйон
Це найменший показник від початку року. Померло від недуги 69 осіб, одужало майже 7 тисяч. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Миколаївщині та в Києві
Найбільше нових інфікувань в Індії - майже 260 тисяч. На другому й третьому місцях - Бразилія та Аргентина. У Європі найвищі показники захворюваности у Франції - понад 15 тисяч нових заражень
Померло близько 10,5 тисяч людей. Лідери за приростом хворих - Індія, Бразилія та Аргентина. Україна у цьому списку нині на 28 місці в світі і на 7-му в Європі
Найбільше заражень на Донеччині, Рівненщині та в столиці. Одужали майже 18 тисяч українців. 285 пацієнтів померли