Напередодні білоруські силовики опублікували відео з нібито зізнанням затриманого Романа Протасевича. А керівництво телеграм-каналу NEXTA почало отримувати погрози - мовляв, "бійтеся, ви наступні".

У відео Роман розповідає, що перебуває у мінському СІЗО №1 і, мовляв, співпрацює зі слідством у справі про організацію масових заворушень у Білорусі. Раніше мати Романа повідомляла, що її сина нібито в критичному стані знайшли в одній зі столичних лікарень.

Роман Протасевич:

Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Батько Романа, колишній військовий, майже рік як виїхав із Білорусі. В інтерв'ю Радіо Свобода він припустив, що операцію із затримання сина, готували давно, а зробити заяву зараз, найімовірніше, змусили силою.

Дмитро Протасевич, батько Романа Протасевича:

Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно, очень нервничает - это видно. Предположительно у него сломан нос, потому что несколько изменена форма носа и видно следы пудры. Даже не его пачка сигарет лежит рядом - он такие не курит. Мне кажется, это как акт мщения в назидание остальным, мол "смотрите, как мы можем".

Колега Протасевича, співзасновник телеграм-каналу Нехта Степан Путило розповів РБК, що зараз редакція знову отримує погрози на свою адресу.

Лідери ЄС і Сполучених Штатів вимагають звільнення Романа і сотень інших політв'язнів режиму Лукашенка. Євросоюз через інцидент з літаком планує посилити санкції проти білоруської влади, а поки закриває своє небо для авіакомпаній - "Белавіа" вже скасовує рейси. Транзит над Білоруссю не забороняють, але рекомендують перевізникам оминати цю територію. Міжнародна організація цивільної авіації 27 травня збереться на термінове засідання через інцидент. Раніше в організації заявили, що посадка літака Ryanair у Мінську порушує міжнародне право.