Причиною трагедії на канатній дорозі на півночі Італії, що забрала життя чотирнадцяти людей, могла стати свідома недбалість.

Слідчі припускають, що кабіна з туристами обірвалася через відключену систему аварійного гальмування. Хто і чому міг це зробити

В Італії - перші арешти. Сьогодні вранці поліція затримала директора компанії, що обслуговувала канатну дорогу, та двох інженерів. І конфіскувала усю технічну і сервісну документацію фірми. Затриманих підозрюють у свідомому недбальстві й вбивстві з необережності. Слідчі вважають, що вони могли спеціально відключити систему аварійного гальмування кабіни. Яка повинна була спрацювати після обриву буксуючого тросу.

Італійські ЗМІ повідомляють і про мотиви цього вчинку. За даними журналістів, останнім часом система аварійного гальмування на цій канатній дорозі спрацьовувала без жодної причини. Відомо щонайменше про кілька таких випадків. Тож керівники компанії вирішили її просто відключити, бо думали, що трос ніколи не обірветься.

За даними ЗМІ, затримані вже визнали свою провину. Наразі вони знаходяться у слідчому ізоляторі. Упродовж двох днів суд має обрати запобіжний захід.

Олімпія Боссі, прокурор:

Це був свідомий вибір, абсолютно свідомий. Ось і все. Це не було випадкове упущення. Це свідоме рішення деактивувати систему аварійного гальмування, щоб попередити виникнення певних технічних проблем.

Трагедія на канатній дорозі Стреза-Моттароне сталася у неділю. Кабіна з людьми обірвалася майже наприкінці маршруту і з великої висоти впала у ліс. Загинули 14 людей - італійці та громадяни Ізраїлю, які жили і працювали в країні. Серед жертв є і маленькі діти.

Марчелла Северіно, мер міста Стреза:

Це жахлива трагедія. Для мене, для нашого міста, для всієї Італії. Вона сталася, коли ми почали повертатися до нормального життя. Коли ми закликали людей виходити на вулицю, насолоджуватися послабленням локдауну.

В результаті аварії вижив лише один пасажир - п'ятирічний хлопчик, якого доправили у лікарню міста Турин. Сьогодні він вийшов з коми. Дитина поки не знає, що вся його родина загинула.