Facebook видалив мережу російських ботів [ Редактировать ]
Facebook видалив мережу фейкових акаунтів російських спецслужб, яка була орієнтована на Україну і ближні країни. Про це йдеться у звіті соцмережі про загрози, виявлені в 2017-2020 роках.
Україна опинилася у переліку країн, де за цей період зафіксували найбільше ботоферм. Агенти розвідки РФ удавали з себе, зокрема і журналістів, поширювали пропаганду на форумах, а також намагалися зв'язатися з політиками і громадськими діячами.
Кампанії з дезінформації загалом помітили у понад 50 країнах, найбільше також в Ірані, М'янмі і Сполучених Штатах.
по теме
Facebook Messenger загрузили 5 миллиардов раз – это третье приложение, которое достигло этого рубежа
Блогерам з Британії та Німеччини пропонували гроші за антипіар вакцини Pfizer
Подписочный сервис Twitter Blue обойдется в 2,99 доллара с дополнительными возможностями
Як вдалося досягти такої шаленої популярності та чим дивують шанувальників?
В Федеральной службе безопасности России назвали причину наращивания войск возле украинской границы