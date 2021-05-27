Україна опинилася у переліку країн, де за цей період зафіксували найбільше ботоферм

Facebook видалив мережу фейкових акаунтів російських спецслужб, яка була орієнтована на Україну і ближні країни. Про це йдеться у звіті соцмережі про загрози, виявлені в 2017-2020 роках.

Україна опинилася у переліку країн, де за цей період зафіксували найбільше ботоферм. Агенти розвідки РФ удавали з себе, зокрема і журналістів, поширювали пропаганду на форумах, а також намагалися зв'язатися з політиками і громадськими діячами.

Кампанії з дезінформації загалом помітили у понад 50 країнах, найбільше також в Ірані, М'янмі і Сполучених Штатах.