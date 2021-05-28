У п'ятницю ввечері, 28 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик розповів про стосунки між Україною та Білоруссю.

"Країна має виходити зі своїх прагматичних державницьких інтересів. Я вважаю, що країна повинна їх захищати. Виходячи з цих позицій, ми маємо з повагою відноситись до легітимної влади республіки Білорусь. Ми маємо бути вдячні Лукашенко за багато речей", - заявив депутат.

Він додав: "Стосовно економіки, я наголошую, що Білорусь є нашим великим торгівельним партнером. Чому ми маємо втручатись у внутрішні справи Білорусі, втрачаючи колосальні кошти для української економіки?".

Скорик зазначив, що економічні інтереси громадян мають співпадати із державними.

"Я вихожу з того, що це - абстолютно правильна патріотична позиція, коли державні інтереси співпадають з інтересами громадян і економічними інтересами держави, а не будуються уявні химери про те, що у нас є якісь політичні інтереси відмінні від економічних", - заявив він.