У п'ятницю ввечері, 28 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" депутат від "Європейської Солідарності" Іванна Клімпуш-Цинцадзе розповіла, чи буде Білорусь приймати українців на трансплантацію.

"Я дійсно тішусь, що зусиллями і попереднього парламенту, і цього вдалось в Україні запустити систему трансплантації. Дійсно, я абсолютно погоджуюсь, максимально потрібно переводити, виділяти кошти, готувати лікарів, забезпечувати захист даних в реєстрах для того, щоб ця система працювала", - заявила депутат.

Вона додала: "На рік є десятки людей, які будуть їхати в Білорусь. Я не думаю, що білоруський диктаторський режим буде незацікавлений в тому, щоб надалі продавати себе як дуже успішний режим. Вони і далі будуть приймати наших людей на трансплантацію".

Депутат зазначила, что Україна має забезпечувати всім необхідним людину, яка їде рятувати життя у Білорусь.

"Що стосується сполучення, я переконана, що Україна, розуміючи свій вибір, має забезпечити реанімобілем, максимально сприяти тому, що якщо це за державний кошт людина їде туди лікуватись, Україна має це зробити", - сказала Клімпуш-Цинцадзе.