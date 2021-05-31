Новозеландець розвіяв міфи про Україну у кліпі [ Редактировать ]
Геть стереотипи. Новозеландський режисер зняв кліп про Україну, щоб розвіяти популярні про неї міфи за кордоном. Люк Хаксхем присвятив цей відеоролик своїм київським друзям.
На своїй сторінці у Фейсбуці він розповів, що сам був під впливом певних негативних стереотипів про нашу країну, доки не побував тут. Тепер він називає Україну прекрасним куточком світу.
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