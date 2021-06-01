В Японии впервые выявили мутацию "британского" штамма COVID [ Редактировать ]
Власти японского города Кобе заявили о первой подтвержденной мутации "британского" штамма коронавируса. Новый вид COVID-19 подтвердили у мужчины в мае.
Об этом сообщает The Telegraph.
В ходе анализа было установлено, что тип вируса мужчины имел помимо характерной для "британского" штамма мутации N501Y мутацию E484Q.
"Пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая в связи со слабовыраженными болями в области живота. После проведения ПЦР-теста было подтверждено наличие коронавируса. Затем было проведено исследования образца на наличие мутаций и была выявлена мутация N501Y", - говорится в сообщении администрации города.
Ранее мы писали о том, что в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Также сообщалось, что французские медики обнаружили крайне опасную мутацию коронавируса.
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