Власти японского города Кобе заявили о первой подтвержденной мутации "британского" штамма коронавируса. Новый вид COVID-19 подтвердили у мужчины в мае.

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте также В Африке обнаружили уникальный штамм коронавируса с десятками мутаций

В ходе анализа было установлено, что тип вируса мужчины имел помимо характерной для "британского" штамма мутации N501Y мутацию E484Q.

"Пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая в связи со слабовыраженными болями в области живота. После проведения ПЦР-теста было подтверждено наличие коронавируса. Затем было проведено исследования образца на наличие мутаций и была выявлена мутация N501Y", - говорится в сообщении администрации города.

Ранее мы писали о том, что в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Также сообщалось, что французские медики обнаружили крайне опасную мутацию коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.