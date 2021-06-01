Росія посилить військову присутність на кордонах з Україною та державами Балтії [ Редактировать ]
На кордонах з Україною та державами Балтії Росія хоче утворити 20 нових військових частин. Про такі плани повідомив міністр оборони РФ - Шойгу. Мовляв, дії західних сусідів нібито "руйнують систему безпеки у світі". Тому в Кремлі вирішили посилити свою військову присутність у регіоні.
У НАТО вже відреагували на плани РФ. Генсек - Єнс Столтенберг заявив, що всі заходи Альянсу - винятково оборонні. І одна з причин таких дій - агресія Росії в Грузії та Україні.
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