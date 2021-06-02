Міністри країн НАТО погодили план саміту [ Редактировать ]
План саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, міністри закордонних справ і оборони країн Альянсу вже узгодили. На порядку денному - обговорення ситуації в Україні, Білорусі, Росії, Китаї та Афганістані.
За словами генсека Єнса Столтенберга, міністри також домовилися збільшити інвестиції в організацію, разом боротися з кліматичними змінами та розпочати роботу над новою стратегією Альянсу. Зокрема, йдеться про створення центру з розвитку технологій.
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