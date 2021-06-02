Укол проти ковіду напередодні отримали 18 тисяч українців

Дві тисячі двісті захворіли, дев'ять із половиною тисяч одужали. Цифри ковідної статистики і далі на диво стабільні. Померли за минулу добу 158 пацієнтів.

Найбільше інфікувань у столиці, а також у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Укол проти ковіду напередодні отримали 18 тисяч українців.