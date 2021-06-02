COVID-19 в Україні за добу забрав життя 158 людей [ Редактировать ]
Дві тисячі двісті захворіли, дев'ять із половиною тисяч одужали. Цифри ковідної статистики і далі на диво стабільні. Померли за минулу добу 158 пацієнтів.
Найбільше інфікувань у столиці, а також у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Укол проти ковіду напередодні отримали 18 тисяч українців.
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