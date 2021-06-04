Україна однією з перших отримає від США антиковідні вакцини. Про це повідомило посольство США в Україні. Напередодні адміністрація Джо Байдена оприлюднила план розподілу невикористаних протиковідних препаратів для світу.

У найближчі тижні виділять 25 мільйонів доз, з яких 6 мільйонів спрямують сусідам і країнам-партнерам, зокрема Україні, Грузії, Мексиці та Канаді, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Загалом до кінця червня США направлять 80 мільйонів доз вакцини.