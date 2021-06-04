У п'ятницю ввечері, 4 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" юрист-кримінолог Анна Маляр розповіла про деталі справи загиблого 14-річного Дениса Чаленко.

"Я бачила фотографії тіла. Я особиство вважаю, що там були тілесні ушкодження не від поїзду. Те, що я бачила - дуже сильно підбиті очі, так як це роблять кулаками в обличчя, а не поїздом. Я бачила тіла людей, яких збивали поїзди, там інший характер ушкоджень. Тим більше, сам машиніст говорить, що там тіло вже лежало. Але там є дуже цікава історія. Це були канікули і до своїх бабусів та дідусів приїжджали діти не тільки місцеві і є різні підозри. Можливо, це як версія. Але це точно не поїзд!", - сказала експерт.

Вона додала: "Цю справу звели нанівець. Але тут треба боротись, бо людину вбивали!".

Анна Маляр запитала у матері загиблого Дениса, чи надходили їй погрози.

"Так, до цього, як справа ще не закрилась, мені регулярно телефонували із невідомих номерів і говорили, якщо я не закрию справу, то щось станеться з однією із дочок або не буде мене", - сказала Світлана.

"А тепер скажіть мені, якщо немає нікого з причетних і дитину дійсно збив поїзд, навіщо тоді погрожувати родині? В цьому і є відповідь на всі питання", - додала експерт.