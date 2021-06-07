Морські навчання НАТО "Baltic Operations" розпочалися у Балтійському морі. Проводять їх щороку, зараз у п'ятдесяте. Участь у маневрах нині беруть чотири тисячі службовців із 18 країн.

Крім членів Альянсу, до тренувань приєдналися Швеція і Фінляндія. Уперше в програмі навчань - протидія кібератакам. Триватимуть навчання до 18 червня.