НАТО розпочала морські навчання у Балтійському морі [ Редактировать ]
Морські навчання НАТО "Baltic Operations" розпочалися у Балтійському морі. Проводять їх щороку, зараз у п'ятдесяте. Участь у маневрах нині беруть чотири тисячі службовців із 18 країн.
Крім членів Альянсу, до тренувань приєдналися Швеція і Фінляндія. Уперше в програмі навчань - протидія кібератакам. Триватимуть навчання до 18 червня.
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