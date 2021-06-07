У Британії поширився "індійський" штам COVID-19 [ Редактировать ]
Велика Британія може відкласти скасування карантинних обмежень через поширення "індійського" штаму коронавірусу.
Про це заявив британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок. За добу в країні зафіксували понад 5 тисяч нових хворих в півтора раза більше, аніж попереднього тижня. Тож в уряді мають проаналізувати ситуацію, перш ніж ухвалити остаточне рішення.
Більшість обмежень скасували минулого місяця. Остаточно ж вийти з карантину планували 21 червня. Наразі в Королівстві повне щеплення двома дозами вакцини отримала половина дорослого населення. Три чверті усіх дорослих - першу дозу препарату.
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