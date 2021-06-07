За добу в країні зафіксували понад 5 тисяч нових хворих

Велика Британія може відкласти скасування карантинних обмежень через поширення "індійського" штаму коронавірусу.

Про це заявив британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок. За добу в країні зафіксували понад 5 тисяч нових хворих в півтора раза більше, аніж попереднього тижня. Тож в уряді мають проаналізувати ситуацію, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Більшість обмежень скасували минулого місяця. Остаточно ж вийти з карантину планували 21 червня. Наразі в Королівстві повне щеплення двома дозами вакцини отримала половина дорослого населення. Три чверті усіх дорослих - першу дозу препарату.