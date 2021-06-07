Довідку про щеплення проти ковіду міжнародного зразка відсьогодні можна отримати в Україні. Так зване Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, на вимогу пацієнта, мають видавати одразу після зробленої ін'єкції другою дозою. Або згодом - у сімейного лікаря.

Здебільшого документ для внутрішнього користування. Утім скористатися ним можна й на кордоні. Більше знає Ірина Розова.

Перепустка у свободу. Тепер українцям щепленим двома дозами антиковідного препарату - видаватимуть міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Відсьогодні - офіційно. Документ маститиме ім'я та прізвище, так само як у закордонному паспорті, назву вакцини, дату, печатку лікарні та підписи лікаря і пацієнта.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Насправді видача міжнародного свідоцтва не є чимось новим, воно прийнято у світі і використовується з 2005 року, зараз ми його виключно оновили, воно приймається там де і приймалося, воно багатьма країнами затверджено, але відповідно це регулюється внутрішніми правилами, як з цим взаємодіють всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Міжнародне свідоцтво це не імунний паспорт, і не ковідний сертифікат, буквально це та ж сама довідка вакцинації - кажуть у мінохорони здоров'я. Цей документ можна пред'явити на кордоні.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

От зараз є збірна України грає в Румунії 21 я знаю цей документ можна буде там використовувати тобто для людей які є про вакциновані, так само ми плануємо що він буде використовуватися й подалі. Даний документ який зараз видається це є документ, який по факту є медична довідка, яка визнана у всьому світі та затверджена всесвітньо організацією охорони здоров'я, сертифікат вакцинації це рішення, зокрема цифровий, який буде використовуватися для перетину кордону.

Щоправда, отримати свідоцтво про вакцинацію можна поки що лише теоретично. Якщо одразу після щеплення свідоцтва вам не видали згодом його можна взяти або в сімейного лікаря або звернутися в будь-який медзаклад, в якому є доступ до електронної системи охорони здоров'я.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Звернувшись в ту точку де ви вакцинувалися ви можете попросити вам це зроблять вам це зроблять або одразу, або трохи згодом її надрукують, її підпишуть вона виключно у паперовому вигляді двома мовами, бланків для цього не потрібно, це друкується на звичайному папері і в цьому є відповідна різниця із цифровим рішенням.

Дійсним документ буде лише в разі, якщо введена вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Нагадаю, наразі Україна використовує три таких: "Пфайзер", "АстраЗенека" та "Сіновак". Наразі ж отримати міжнародне свідоцтво в Україні можуть 454 людини. Вони повністю імунізовані.