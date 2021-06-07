Скандал через спортивне поле на Черкащині. Там за стадіон із чиновниками бореться футбольна школа. А все через те, що маленьких футболістів перевели зі спеціально адаптованої арени у хащі. Чому? розбирався Станіслав Кухарчук.

Ось так вихованці мліївської футбольної команди вже майже місяць продираються крізь хащі до нового місця тренування. На захаращеному футбольному полі дітям дозволив займатися виконком об'єднаної громади. 13-річний Марат каже, на старому майданчику було краще і безпечніше.

Марат Педько, гравець футбольної команди:

Можна бігти, впасти, послизнутися, ногу поламати, вивернуть.

Свого тренера діти просто засипають запитаннями, коли ж знову в них розпочнуться заняття.

- Дмитро Володимирович, а сьогодні буде щось ? - Не буде …бачиш, на полі жаби квакають, трави по коліно.

А ось такий вигляд зараз має поле в центрі Млієва на якому діти тренувалися останні три роки. Майже місяць тому без будь-якого попередження тут знесли ворота і розорали, тепер бульдозер вирівнює поверхню стадіону. Керівництво ОТГ пояснює: так тут проводять благоустрій території.

Роботи доручили представникам громадської організації. Зустрічатися з нами її представники не захотіли, але телефоном відповіли: якихось документів на це надати не можуть.

Дмитро Пінчук, тренер дитячої футбольної команди:

Я не казав, що у мене є відповідні документи, я сказав, що ми надаєм благодійну допомогу.

У меценатів і благодійників дитячий тренер вже давно не вірить. У руках він тримає лист, на підставі якого двом громадянам голова ОТГ погодив проведення робіт. Дмитро підозрює, що чиновники таким чином або хочуть під цей проєкт вивести гроші з місцевого бюджету, або ж просто готують стадіон, щоб здати в оренду.

Дмитро Пінчук, тренер дитячої футбольної команди:

Наш пан голова звісно прийде на сесію, прийде до виконкому що він скаже? Дивіться, у нас є такі хлопці, вони роблять благодійно, але їм треба допомогти.

Голова ОТГ усі звинувачення тренера відкидає. Щоправда, і сам визнає: ні проєкту, ні кошторису, ні дозвільних документів на благоустрій території "благодійникам" ніхто не видавав.

Василь Микитенко, голова Мліївської ОТГ:

- Ті люди, які надають послуги, вони працюють благодійно. - А у вас є договір акт, чи договір на ці благодійні послуги? - Договір на благодійні послуги? - Звичайно !? - Ні , не має …

Тренер та активісти вже підготували заяву, щоб подати до поліції. Люди побоюються, що стадіон може опинитись у приватній власності.