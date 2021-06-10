В израильском городе Явне, который находится неподалеку от Тель-Авива, археологи обнаружили куриное яйцо в возрасте почти тысячу лет. Артефакт был найден абсолютно целым. Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей Государства Израиль.

Помимо яйца археологи также обнаружили 3 куклы, сделанные из костей, принадлежащих к исламскому периоду. Ими скорее всего играли дети тысячу лет назад.

Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка.

Отмечается, что после обнаружения артефактов исследователи решили проводить раскопки с помощью гидроэжекторов - сильных подводных помп. Некоторые археологи утверждают, что артефакт сохранился благодаря тому, что был в колодце со сточными водами.

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Кроме того, израильские археологи в ходе исследования каменных глыб, найденных в пещере Ракефет, обнаружили на них следы крахмала и растения под названием фитолит, свидетельствующие о том, что люди, жившие тут в это время, мололи зерно и подготавливали его к пивоварению.

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