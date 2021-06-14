Членство в НАТО: чому на полях саміту не знайшли місця для України [ Редактировать ]
Україна зробила все для того, щоб отримати План дій щодо членства в НАТО, настав час конкретних рішень від Альянсу, - про це Володимир Зеленський заявив у телефонній розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
На нинішньому саміті, за словами генсека Єнса Столтенберга, не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. А серед країн-учасниць НАТО поки що немає єдиної позиції в цьому питанні.
Чому на полях саміту не знайшлося місця для України?
Перекриті квартали навколо штаб-квартири НАТО та в центрі Брюсселя - поряд з Посольством США. Підсвічені блакитним найбільші брюссельські фонтани. А головний символ міста, "Хлопчик-дзюркунчик", - вбраний у синій натівський костюм.
За масштабами підготовки цей саміт НАТО відрізняється від попереднього хіба що відсутністю сотень журналістів. Більшість з них цього разу попросили стежити за подіями онлайн.
Джо Байден, Президент США:
Перед нами постали нові виклики. Це Росія, яка поводиться не надто послідовно, як ми сподівались. І так само Китай. Я хочу, щоб уся Європа знала, що Сполучені Штати поряд.
Джо Байден на саміті НАТО вперше - і це, власне, головна причина, чому не запросили Україну. Коли США обирають нового Президента - Альянс традиційно проводить закриту зустріч. Визначає новий курс, і він таки змінився. Тоді як на саміті 2018-го Трамп наполягав на збільшенні видатків на оборону і навіть погрожував виходом США з НАТО, гасло Байдена: "Америка повернулась". Він наполягає на необхідності вкладати не так у зброю, як у технології - щоб не відставати від Китаю. Генсек НАТО запевнив - в Альянсі це розуміють.
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Китай наближається до нас дедалі ближче. Ми бачимо їх у кіберпросторі, в Африці та Арктиці, а також спостерігаємо, як Китай інтенсивно інвестує в нашу критичну інфраструктуру й намагається її контролювати.
Водночас називати Китай ворогом у НАТО не поспішають. Пекін не супротивник, а новий системний виклик безпеці Атлантики, наголосив Столтенберг. У такому ж статусі залишається й Росія.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Головні претензії в нас до Росії. Ми обговоримо ситуацію в Україні, де нині багато викликів, а також співпрацю НАТО з Грузією та Україною.
Очікувати оголошення дат щодо надання Києву та Тбілісі плану дій щодо членства не варто, - зауважив генсек НАТО. Однак уже той факт, що для теми членства України таки знайшовся час, - позитивний сигнал. Адже цей саміт - одноденний й дуже короткий. На основну сесію відвели лише дві з половиною години.
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