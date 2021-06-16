Китай начал готовится к полномасштабному покорению космоса [ Редактировать ]
Руководство КНР 17 июня 2021 года запустит пилотируемый аппарат "Шэньчжоу-12" с тремя астронавтами на борту. Об этом заявили в пресс-службе Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.
Запуск космического корабля произойдет с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". Аппарат доставит на орбиту космонавтов Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо, которые будут выполнять задачи в рамках миссии по созданию национальной космической станции.
Отмечается, что после выхода на орбиту "Шэньчжоу-12" в автономном режиме стыкуется с модулем космической станции "Тяньхэ". Таким образом будет сформирована конструкция "Тяньжоу-2", которая будет состоять из модуля и грузового корабля.
Ранее мы писали, что из китайского космодрома Цзюньцюань запустили ракету со спутником, который направлен на изучение нанотехнологий на орбите Земли. Новейшие разработки будут использованы для экспериментов в области науки, проверки земельных ресурсов и уменьшение ущерба от стихийных бедствий.
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