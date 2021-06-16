Україну Заливає. Через негоду без електрики майже дві сотні населених пунктів. Зливи з грозами пройшлися півднем та центром країни. У Дніпрі кульові блискавки влучили в кілька будинків. Потужний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач.

Більше про наслідки лиха - розкажуть наші кореспонденти.

У Дніпрі за лічені хвилини злива перетворила дороги на річки. Пів міста зупинилося в заторах. Вода змивала все на своєму шляху.

Сильний вітер з корінням повиривав дерева. Лихо в оселі містян принесла блискавка. В одному із садових товариств геть вигорів будинок. Катерина досі не може оговтатися. Коли розряд влучив у дах її будинку, вона разом із дОнькою саме була на кухні.

Катерина, жителька Дніпра:

Получается ударило в кришу и через проводку вышло с кухни, ну шаровая молния. Мы просто не видели клубок, а услышали звук. Очень такой оглушительный хлопок. Ребенок забегает, все мы выбигаем смотрим криша димит.

На Дніпропетровщині негода знеструмила вісімдесят п'ять сіл. Через сильні пориви вітру - обірвані десятки ліній електропередач. Уже понад добу аварійні бригади відновлюють роботу мереж.

Дмитро Черкашин, керівник технічного департаменту АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі":

Райони найболее пострадашие это Верхнеднепрповский, Петриковский, мы их усилили ремонтными бригадами. Сейчас там уже ребята работают. Востанавливают електроснабжение.

Рясної зливи не витримав і двометровий паркан біля ліцею інформаційних технологій. Цегляна огорожа майже зруйнована. Уламки з тротуару прибирають комунальники. Через тривалі дощі у водяній пастці опинилися десятки будинків.

Дар'я Гречищева, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:

Підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових подвір'їв. Ця цифра змінюється через те що десь ліквідовано, десь надходять нові звернення. За добу відкачали 12 тисяч куб води.

Не припиняються опади й в Одесі. В акваторію Чорного моря потрапило багато брудних поверхневих вод. І щоб відпочивальники не підхопили кишкових інфекцій, місцева влада купання в морі оголосила небезпечним!

Сергій Мельник, в. о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області:

Ви самі бачите, що в Одесі майже щодня ідуть потужні дощі. У море потрапляють бактеріологічні збудники, виникають сприятливі для розмноження патогенних бактерій умови.

Однак попри умовну заборону купатися - на пляжах Одеси чимало і дітей, і дорослих! Здебільшого - туристи.

Артем Єгоров, турист із Дніпра:

Я не боюсь! Я приехал сюда отдыхать и я БУДУ отдыхать. То, что там сказал какой-то надзор, это неважно - вода классная!

Такого дощового та прохолодного червня в Одесі не було давно, але загалом відпочивальники задоволені.

Юрій Марусан, турист із Вінниці:

Обидно, конечно, но ничего! Всё равно получаем удовольствие от Одессы, от моря, от людей, которые здесь живут!

А от прогноз синоптиків наразі невтішний. Найближчими днями на півдні й у центрі України очікують грози, а подекуди й град.