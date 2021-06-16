Непогода в Україні: дві сотні населених пунктів залишились без електрики [ Редактировать ]
Україну Заливає. Через негоду без електрики майже дві сотні населених пунктів. Зливи з грозами пройшлися півднем та центром країни. У Дніпрі кульові блискавки влучили в кілька будинків. Потужний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач.
Більше про наслідки лиха - розкажуть наші кореспонденти.
У Дніпрі за лічені хвилини злива перетворила дороги на річки. Пів міста зупинилося в заторах. Вода змивала все на своєму шляху.
Сильний вітер з корінням повиривав дерева. Лихо в оселі містян принесла блискавка. В одному із садових товариств геть вигорів будинок. Катерина досі не може оговтатися. Коли розряд влучив у дах її будинку, вона разом із дОнькою саме була на кухні.
Катерина, жителька Дніпра:
Получается ударило в кришу и через проводку вышло с кухни, ну шаровая молния. Мы просто не видели клубок, а услышали звук. Очень такой оглушительный хлопок. Ребенок забегает, все мы выбигаем смотрим криша димит.
На Дніпропетровщині негода знеструмила вісімдесят п'ять сіл. Через сильні пориви вітру - обірвані десятки ліній електропередач. Уже понад добу аварійні бригади відновлюють роботу мереж.
Дмитро Черкашин, керівник технічного департаменту АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі":
Райони найболее пострадашие это Верхнеднепрповский, Петриковский, мы их усилили ремонтными бригадами. Сейчас там уже ребята работают. Востанавливают електроснабжение.
Рясної зливи не витримав і двометровий паркан біля ліцею інформаційних технологій. Цегляна огорожа майже зруйнована. Уламки з тротуару прибирають комунальники. Через тривалі дощі у водяній пастці опинилися десятки будинків.
Дар'я Гречищева, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:
Підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових подвір'їв. Ця цифра змінюється через те що десь ліквідовано, десь надходять нові звернення. За добу відкачали 12 тисяч куб води.
Не припиняються опади й в Одесі. В акваторію Чорного моря потрапило багато брудних поверхневих вод. І щоб відпочивальники не підхопили кишкових інфекцій, місцева влада купання в морі оголосила небезпечним!
Сергій Мельник, в. о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області:
Ви самі бачите, що в Одесі майже щодня ідуть потужні дощі. У море потрапляють бактеріологічні збудники, виникають сприятливі для розмноження патогенних бактерій умови.
Однак попри умовну заборону купатися - на пляжах Одеси чимало і дітей, і дорослих! Здебільшого - туристи.
Артем Єгоров, турист із Дніпра:
Я не боюсь! Я приехал сюда отдыхать и я БУДУ отдыхать. То, что там сказал какой-то надзор, это неважно - вода классная!
Такого дощового та прохолодного червня в Одесі не було давно, але загалом відпочивальники задоволені.
Юрій Марусан, турист із Вінниці:
Обидно, конечно, но ничего! Всё равно получаем удовольствие от Одессы, от моря, от людей, которые здесь живут!
А от прогноз синоптиків наразі невтішний. Найближчими днями на півдні й у центрі України очікують грози, а подекуди й град.
по теме
Такої повені місцеві мешканці й не пригадують - картина просто приголомшлива
З берегів вийшла річка Гнилокиш - від підтоплень потерпають мешканці приватного сектору
Це відео зняли мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Яновського у Кропивницькому. Зі стелі у сім струмків струменить вода
Будинки без дахів, зламані дерева і зруйновані паркани. Це село Аджамка на Кіровоградщині. Напередодні тут пронісся буревій зі зливою
Внаслідок потужних дощів Україна "поплила" від заходу - до сходу. Негода розгулялася так, що вулиці перетворилися на канали, пересуватися якими не могли ані машини, ані люди