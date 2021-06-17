Китай відправив трьох космонавтів на орбіту [ Редактировать ]
Старт успішний. Китай спорядив чергову космічну місію з трьома астронавтами на недобудовану орбітальну станцію. Ракета-носій відірвалася від землі о пів на п'яту ранку за київським часом - з космодрому на півночі країни.
Це третя з 12 місій, які необхідні, аби закінчити зведення станції. Китай почав її будувати у квітні.
Завершити усі роботи планує до кінця 2022 року. Зазначу, до цього екіпажу доєднався 56-річний Ні Хайшен. Він став найстарішим китайцем, котрий побував у космосі.
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