Старт успішний. Китай спорядив чергову космічну місію з трьома астронавтами на недобудовану орбітальну станцію. Ракета-носій відірвалася від землі о пів на п'яту ранку за київським часом - з космодрому на півночі країни.

Це третя з 12 місій, які необхідні, аби закінчити зведення станції. Китай почав її будувати у квітні.

Завершити усі роботи планує до кінця 2022 року. Зазначу, до цього екіпажу доєднався 56-річний Ні Хайшен. Він став найстарішим китайцем, котрий побував у космосі.