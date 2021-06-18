Естонія надасть Україні близько 200 тисяч доз вакцини "Астразенека" препарат надійде в межах ініціативи з допомоги країнам "Східного партнерства". Коли вакцина прибуде до України - наразі не повідомляють.

Загалом Естонія планує виділити пів мільйона доз препарату. Його також отримають Грузія та Молдова.