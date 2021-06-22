Велика Британія та Україна будуватимуть військові кораблі [ Редактировать ]
Україна і Британія спільно будуватимуть військові кораблі. Меморандум напередодні підписали заступник міністра оборони України Олександр Миронюк та міністр з оборонних закупівель Британії Джеремі Квін.
Церемонія відбулась в Одесі - на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту "Дефендер", який прибув до України минулого тижня. Учасники церемонії також спостерігали за спільними навчаннями українських, британських та американських військових на облавку.
Окрім будівництва кораблів, також передбачається зведення двох баз ВМС України. Подібні кроки спрямовані на зміцнення українського флоту, що протистоїть російській агресії у Чорному та Азовському морях - зазначили в Міноборони України.
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