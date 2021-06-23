Президенти Грузії та України проводять зустріч у Маріїнському палаці [ Редактировать ]
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі - з офіційним візитом в Україні. В Маріїнському палаці відбувається її зустріч з Володимиром Зеленським, заплановані також переговори з урядовцями та керівництвом Верховної ради.
Після перемовин лідери двох держав проведуть прес-конференцію.
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