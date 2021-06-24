Тим часом експорт українських товарів до ЄС зріс на 60 відсотків. Про це повідомили в Офісі координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції. За словами посадовців, насамперед Європу цікавлять українські харчі - зерно, олія та олійні культури. Новини вітчизняної економіки прискіпливо зібрав для вас Кирило Воронко.

Нові граничні ціни на бензин та дизель оприлюднили на сайті Міністерства економіки. За підрахунками Нафтогазу середня ціна на літр бензину становить 25,84 гривні, а на літр дизпалива 22,23 гривні.

Тож АЗС можуть встановлювати свою націнку не більше п'яти гривень за літр бензину і сім гривень на дизель. Так, найвища ціна на наступні 10 днів (24 червня - 3 липня) один літр солярки коштуватиме 29,23 грн/л, бензину 30,84 грн/л.

Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, обіцяють у Міністерстві фінансів. Там наголосили, що декларування є добровільним. І дає можливість вивести свої неоподатковані гроші та інші активи з тіні. Тобто одноразово сплативши відсоток до казни, ви уникаєте покарання за несплату податків.

Амністувати свої статки не можуть лише посадовці, які з 2010 року працюють, або працювали на держслужбі. Також неможливо "вивести з тіні" активи, які знаходяться у РФ, чи походять з країни-агресора. Закон про податкову амністію було ухвалено Верховною Радою 15 червня.

Уряд схвалив законопроєкт про запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Під час останнього засідання Кабміну затвердили форму, та інформацію, що має містити е-квиток.

За словами Прем'єра, це дасть можливість використовувати такий квиток у громадському транспорті в будь-якому місті. Наразі електронний - не єдиний - квиток поза системою Smartticketcity працює в Києві, Харкові, Вінниці та Дніпрі.