В Одесі обвалилася будівля завода [ Редактировать ]
В Одесі обвалилася частина старого заводу. На вулиці Скісна, це в районі Молдованки, напередодні ввечері впали шмат даху й фасадної стіни. На місце одразу прибули рятувальники - постраждалих під завалом вони не виявили.
Щоб цегла й бетон не сипалися на перехожих - надзвичайники провели роботи з демонтажу. Що спричинило руйнування - поки невідомо.
по теме
Учора рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину
Одна людина в критичному стані. До спецоперації залучили 70 рятувальників. Попередньо, не витримала навантаження дерев'яна підлога балкона
Під завалами досі перебувають понад півтори сотні людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики
Побутове недбальство, кримінал, людський фактор чи стихійне лихо. Що робити, якщо ваш дім зруйнований? До кого звертатись по допомогу?
У пошуках брали участь співробітники інших аварійних служб, добровольці, а також кінологи з собаками