На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 285 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом наибольшее количество больных находится в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

За 24 часа в больницы Украины попали 384 гражданина. Известно, что за весь период эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 2 234 281 случай инфекции. От инфекции выздоровели 2 163 792 украинца (723 - за минувшие сутки), умерли 52 295 инфицированных (9 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях. Также методом ПЦР протестированы 12 098 человек, ИФА - 2 442 человека, а экспресс-тестами 4937.

Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.

Кроме того, в Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине.

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