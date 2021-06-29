Французький Прованс на Буковині. Неподалік Чернівців рясно зацвіло лавандове поле. Помилуватися фіолетовим краєвидом з'їжджаються туристи з усієї України. Побував там і наш Іван Сірецький.

Лавандове поле під Чернівцями цвіте друге літо поспіль. Висадити плантацію пані Мирослава вирішила після подорожі французьким Провансом.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

На той час я навіть уяви не мала, що це таке лаванда. І я побачила ці поля, цю фіолетову гаму отаку, запах, отой аромат. І зразу уже прийшла та ідея, щоб частину Франції завезти до нас на Буковину.

Торік висадили 10 тисяч кущів лаванди, цьогоріч додали ще майже 5 тисяч. Аби рослина прижилась в умовах клімату Буковини, закупили у Франції морозостійкий сорт.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

Лаванда в догляді не примхлива рослина, так як вона потребує багато сонця. А в нас сонце є, погодні умови сприяють.

У спекотні дні приємний запах квітів можна відчути навіть проїжджаючи дорогою повз.

На жаль, через камеру неможливо передати, який тут аромат. А він до того ж має неабиякі цілющі властивості.

Запах лаванди діє, як антидепресант, та знімає нервову напругу.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

Люди заходять і кажуть: "як у вас гарно пахне". Але саме цікаве, що заходять насуплені, а виходять з позитивом, реальним позитивом, тому що вона має заспокійливий такий.

Для відвідувачів облаштували декілька фотозон. Щоб світлини вийшли ефектнішими дають в оренду реквізит - капелюшки, кошики та парасольки.

Андрій і Анна, туристи з Хмельницької області:

Тут є дуже гарна гойдалочка, є різні місця, де можна, от пледики, можна посидіти, можна відпочити, диванчики, дуже гарно і дуже гарний запах лаванди. - Гарне місце для фотографій.

А ці дівчата - із Кіровоградщини. Кажуть, у них такої краси немає.

Анастасія і Даша, туристки з Кіровоградської області:

Я пам'ятаю, як бабуся навіть, коли вирощувала в себе, вона клала в простині ці всі, і запах такий лаванди був. І так дитинство прям згадалося це, бабуся, таке цвітіння, бджолки гудуть, так круто дуже.

Лавандове поле під Чернівцями цвістиме ще близько трьох тижнів. Потім суцвіття обріжуть, складуть у букетики та висушать. Частину цьогорічного урожаю лаванди віддадуть в ресторани та декораторам. Решту просто роздаватимуть, зокрема, в дитбудинки та лікарні.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

Щоб люди милувалися би тим, бо викинути просто так тоже не можемо. Не маємо збуту на даний час. У нас немає тих переробочних заводів.

У наступному році поле планують зробити різнобарвним. Для цього закуплять нові сорти лаванди - білого та рожевого кольорів.