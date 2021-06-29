"Не їдьте до Росії через тероризм" закликав американців Держдеп США. Офіційну заяву оприлюднили на сайті відомства. У ній наголосили: громадянам США останнім часом надходили часті погрози з боку російських посадовців та правоохоронців, а закон в РФ діє вибірково.

Тож американське посольство не зможе гарантувати повний захист своїм співвітчизникам. Ще одна загроза - нова хвиля коронавірусу. Лише в Москві за добу від ускладнень хвороби померли 114 людей - найбільше від початку епідемії. А протягом місяця це вже п'ятий максимальний показник смертності в російській столиці.