Держдеп США закликав не їздити американцям до Росії [ Редактировать ]
"Не їдьте до Росії через тероризм" закликав американців Держдеп США. Офіційну заяву оприлюднили на сайті відомства. У ній наголосили: громадянам США останнім часом надходили часті погрози з боку російських посадовців та правоохоронців, а закон в РФ діє вибірково.
Тож американське посольство не зможе гарантувати повний захист своїм співвітчизникам. Ще одна загроза - нова хвиля коронавірусу. Лише в Москві за добу від ускладнень хвороби померли 114 людей - найбільше від початку епідемії. А протягом місяця це вже п'ятий максимальний показник смертності в російській столиці.
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