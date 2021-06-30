Комбінація вакцин проти коронавірусу - ефективна, але ще офіційно не рекомендована. Чому Європейська агенція з лікарських засобів не поспішає затверджувати так звані коктейлі з різних препаратів? І чому канцлерка Німеччини Ангела Меркель щепилася різними вакцинами?

Перша доза - AstraZeneca, друга - Moderna. Канцлерка Німеччини вакцинувалася проти коронавірусу непублічно. Коли і яке саме щеплення робили Ангелі Меркель - за фактом повідомляв її речник. Чому канцлерка обрАла комбінований варіант, - він не пояснював. Втім, саме таку вакцинацію в Німеччині практикують доволі активно.

Змішувати вакцини в Німеччині почали кілька місяців тому. І це був вимушений крок. Навесні місцева комісія з імунізації змінила свої рекомендації й порадила щеплювати препаратом AstraZeneca лише людей старших за 60 років. Тож постало питання: що робити з мільйонами молодших німців, які вже отримали першу дозу цієї вакцини?

Тоді фахівці й запропонували спробувати коктейль з векторних та мРНК-вакцин. Тобто щепити після AstraZeneca препаратом іншого типу - Pfizer чи Moderna.

Дослідження, проведені німецькими, британськими та іспанськими науковцями довели, що змішувати ці вакцини можна. Утім, питання про ефективність такого "міксу" довго було відкритим. І ось нарешті є перші дані! І вони доволі обнадійливі.

Як організм людини реагує на комбінацію препаратів - перевірили вчені Оксфордського університету. Вони вакцинували понад 800 учасників експерименту AstraZeneca. А через місяць добровольці отримали друге щеплення, але вже Pfizer. Імунна відповідь виявилася сильнішою, ніж у тих, кого імунізували за стандартною схемою. Аналогічні результати оприлюднили німецькі та іспанські колеги. Водночас науковці радять використовувати "вакцинний коктейль" лише у разі, коли немає іншого виходу.

Метью Снейп, професор Оксфордського університету:

Ми знаємо, що дві дози AstraZeneca і дві дози Pfizer захищають від коронавірусу. Це стандартна схема імунізації. Але ми побачили, що "мікс" вакцин теж викликає сильну імунну відповідь. Тому, якщо обставини вимагають гнучкості, препарати можна поєднувати.

Не квапляться рекомендувати змішану вакцинацію і експерти Європейської агенції з лікарських засобів. Мовляв, у них ще немає достатньо інформації про безпечність і ефективність такої схеми.

Марко Кавальєрі, представник Європейської агенції з лікарських засобів:

Поєднання різних препаратів виявилося доволі успішним. Змішування вакцин часто давало кращу імунну відповідь. Схоже, у майбутньому це може стати стратегією. Втім, поки що в нас замало інформації, тож важливо зібрати і проаналізувати більше даних.

Аналогічної позиції дотримується і Всесвітня організація охорони здоров'я.