В Киеве избили одиозного антимайдановца "Топаза" (фото) [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве избили харьковского антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз". Об этом сам "Топаз" написал в Facebook и выложил фото со своими "увечьями". Судя по всему, у него сломан нос.
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Паблик "Киев оперативный" пишет, что неизвестные молодые люди избили "Топаза" якобы за то, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека.
Напомним, что Игнат Кромской по прозвищу "Топаз" был участником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Он прославился после появления в сети видео, снятого в лагере "Антимайдана".
28 марта 2014 года его задержали в рамках уголовного дела, открытого после штурма Харьковской ОГА 1 марта.
В апреле того же года Топаз срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля его задержали во время встречи с пропагандистами LifeNews.
В начале 2018 года Киевский райсуд Харькова признал "Топаза" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автотранспортом.
Его приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. В сентябре 2018 года Крамского освободили из-под стражи в соответствии с "законом Савченко".
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