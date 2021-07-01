Українці та росіяни не один народ. Проте мета в нас справді повинна бути єдина - закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". І додав, цитую, "неможливо одночасно говорити про один народ і відкрито захоплювати наші території, продовжуючи бійню на Донбасі".