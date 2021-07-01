Законом по олігархату. В парламенті точаться дискусії щодо президентського законопроєкту про деолігархізацію. У монобільшості стверджують: це перший крок у боротьбі з їхнім впливом на державу. І вже підготували наступний - збільшення податків для великого бізнесу.

А от в інших фракціях - не вірять у жоден із цих законопроєктів. Чому? З'ясовувала Ксенія Барвіненко.

Деолігархізація від Зеленського - топ-тема парламенту вже кілька тижнів. До Ради проєкт закону потрапив ще місяць тому. І весь цей час обранці намагалися з'ясувати, чи допоможе він побороти олігархат.

Суть законопроєкту проста: олігархів порахують і внесуть до спеціального реєстру. Тим, хто в ньому опиниться, заборонять купувати державні підприємства в рамках великої приватизації і фінансувати політичні партії. Утім, більшість фракцій в один голос заявляють: закон дієвим не буде.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Покажіть мені олігарха який напряму фінансує якусь політичну партію, зате ми знаємо, що в конвертах платять зарплату, з цим борються? Ні, тому ця норма мертва.

У монобільшості запевняють: це перший крок до деолігархізації. Для повноцінної боротьби потрібно ухвалити цілий пакет законопроєктів.

Один із таких - проєкт змін до Податкового кодексу. Цей документ також у руках депутатів. Він пропонує підвищити ренту на видобуток залізної руди, збільшити ставки за використання води та лісів.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ці норми проти того, щоб 8 мільйонів, 8 мільйонів - третина земель оброблялися в чорну, не фермерами, а великими величезними компаніями, якщо ми говоримо про руду, ми пропонуємо так підвищити ставку, прив'язати ставку до ціни на зовнішніх ринках, щоб той хто добуває, сплачував народу України від свого доходу, а не як це зараз є чомусь від вартості добичі.

А от в інших фракціях вважають, що цей закон вдарить по всіх, окрім олігархів. Адже він зменшує розмір земельної ділянки, яка не оподатковується, з двох до половини гектара. А ще запроваджує додаткові 20 % податку на додану вартість під час купівлі житла.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Кого вони цим законопроєктом визначили олігархами, всіх селян, які мають ділянки більше пів гектара і з цих ділянок щось вирощують і продають ще група олігархів - це всі хто купує житло, вони хочуть ввести оподаткуванням на додану вартість житла нового.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Це недолуга спроба обкласти податком додатковими тих, хто справді працює, це не законопроєкт, як вивести бізнес з тіні, це законопроєкт як обкласти додатковими податками будівельників, щоб в результаті ті люди які накопичують на власне житло платили на 20% більше.

А доки в кулуарах обговорювали потуги влади в протистоянні олігархам, у залі робота не припинялася. Депутати ухвалили законопроєкт про корінні народи України. До переліку увійшли - кримські татари, караїми, кримчаки. Тож держава захищатиме ці народи і сприятиме їхньому культурному розвитку.