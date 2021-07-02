Гнучкішими у цьому питанні стали ще кілька країн

Українців, вакцинованих "Ковішилдом" і "Коронаваком" пускатимуть до Євросоюзу вже через місяць. На це, принаймні, сподівається міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Каже - відмова країн ЄС визнавати вакцини, схвалені ВООЗ, - це порушення міжнародного права. І зараз МОЗ та МЗС ведуть переговори з Брюсселем.

Втім, деякі країни Європи вже відкрили кордони для вакцинованих будь-яким препаратом українських туристів. Це, зокрема, Нідерланди та Австрія. Гнучкішими у цьому питанні стали ще кілька країн. Про тонкощі західних подорожей - Олена Абрамович.

У Брюсселі обіцяли, що з початком липня кордони Євросоюзу відкриють для вакцинованих туристів з усього світу. Принаймні на саміті в травні такий план затвердили лідери всіх без винятку країн-членів ЄС. Та на практиці ситуація - інакша. Деякі країни вже дозволили в'їзд для всіх іноземців, а деякі лише для вузького переліку. Та й у питанні, з якими вакцинами пускають, цілковитий безлад.

Неприємним сюрпризом стала ситуація з "АстраЗенекою". Цей препарат, начебто й затверджений у ЄС, проте не всі його аналоги. Наприклад, індійський - "Ковішилд", який застосовують в Україні, не дає права на в'їзд до Шенгенської зони. З такою ж проблемою зіткнувся й Лондон, який теж узяв цю вакцину на озброєння. А після Брекзиту британці, як і українці, вважаються громадянами "третіх країн" і не мають більше права на безперешкодний в'їзд до ЄС.

Відпустки в Європі можуть стати недоступними для п'яти мільйонів британців, які щепилися "АстраЗенекою" індійського виробництва. Вакцина, дозволена в Британії з лютого, ще не затверджена в Європі та не дійсна в новій схемі паспортів вакцинації".

Не задоволений таким станом справ і Нью-Делі. Там погрожують не визнавати вакцин з ЄС, якщо блок ігноруватиме індійські. І низка країн уже пішла на поступки.

За даними джерел у МЗС Індії, Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ісландія, Ірландія, Іспанія та Швейцарія не враховують заперечення Європейського агентства з лікарських засобів. Дипломати додали, що Естонія також підтвердила, що визнаватиме всі вакцини, затверджені урядом Індії.

Щодо мандрівок українців, то тут і досі доводиться збирати інформацію з різних джерел. Ані сайт Єврокомісії, ані українського МЗС дані про правила в'їзду до країн Євроспільноти повністю ще не оновили. Проте міністр Дмитро Кулеба інформує про нові домовленості через Твіттер.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом. Перелік визнаних вакцин і детальні умови в'їзду - вже на карті МЗС.

І, з огляду на перелік умов, Нідерланди таки прийматимуть усіх українців. Щеплених і схваленими в ЄС Пфайзером та "АстраЗенекою", і поки що невизнаними "Ковішилдом" та "Синоваком". На такі ж поступки пішла й Австрія.

А Бельгія уже оголосила, що для туристів з-поза меж ЄС кордонів не відкриватиме. Виняток зробить лише для кількох країн із "зеленого списку". До нього, за останньою версією, потрапили Молдова, Вірменія та ще 10 держав. У Києві сподіваються, що за два тижні до переліку додадуть і Україну.