Тепер і в нас є свій Нью-Йорк. Депутати цього тижня і селища перейменовували, і билися, і МВФ-івські законопроєкти ухвалювали, і шукали гроші в кишенях українців! Словом, увімкнули турбо-режим. З ухваленого: повернули відповідальність за брехню в деклараціях.

Нарешті визначилися із комісією, яка обиратиме суддів. Щоправда, не без скандалу. Бо вирішальне слово в кадровому питанні віддали міжнародним експертам. Далі - на кнопки натискали за документи, про які сперечалися не один тиждень.

Проголосували деолігархізацію та внесли зміни у Податковий кодекс. І якщо перший законопроєкт вже назвали більше популістичним, аніж дієвим і стосується від людей із великими статками. То податковий законопроєкт стосується усіх нас. Як саме - будемо розбиратися. А поки - матеріал Анни Каменєвої про парламентський тиждень.

Олігарх у законі. Версія президента.

Такої казки ми всі з вами чекали.

Будуть розігрувати дуже цікаву комедію.

Податкові новації. Версія уряду.

Ми сьогодні хочемо зарізати ту курку, яка несе "золоті" яйця.

І суд по-новому. Версія - монобільшості.

Вони маленькі зелені кнопочки, які жмуть кнопочки і нічого більше не роблять, не думають.

І встигнули все. Передостанній робочий тиждень перед канікулами і нардепи ввімкнули свій знаменитий турборежим. Працювали у дві зміни. І небезрезультатно. Обранці зробили перший крок до створення руху опору і територіальної оборони на місцях. Повернули обов'язкові закупівлі через Прозоро для лікарень та МОЗу. Щоправда, антиковідні ліки і вакцини - виняток. А ще зробили ближчим до нас - Нью-Йорк.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області в селище міського типу Нью-Йорк. Я не жартую, всі фракції підписались.

Майже всі фракції підписались і проголосували й за визнання корінних народів.

Рустем Умєров, народний депутат, "Голос":

Це ті народи, які сформувались на теренах України і не мають іншої історичної батьківщини, як кримські татари, караїми і кримчаки. У разі, наприклад окупації, то держава бере на себе обов'язок їх захищати.

Та опозиція цей документ розкритикувала. Мовляв, він містить дискримінаційні моменти. Тож ОПЗЖ збирається оскаржити його в суді.

Не менш суперечливими були й законопроєкти необхідні для отримання траншу МВФ. Їх ухвалили три. НБУ дали більше повноважень для контролю за комерційними банками. А судову гілку влади нарешті взялися перезавантажувати.

Через 2 роки простою, запрацює Вища кваліфікаційна комісія суддів. Та для цього, треба конкурс провести. А от хто його проводитиме? - за це точилися найбільші бої. І в результаті це троє колишніх суддів і троє міжнародних експертів.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Міжнародні експерти мають вирішальний голос. Це дуже важливо, тому що це допоможе запобігти корупції і в найвищих ешелонах судівської влади, і в найнижчих також.

Та з цим згодні не всі.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Це питання України визначати, як працює судова система і хто і де у нас в судовій системі працює, в жодній країні світу і жодній країні Європи немає такого, щоб іноземні громадяни визначали

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Дана судова реформа хоче зробити суди не лише залежними від офісу Президента, а ще залежною від зовнішнього управління.

Усі поправки опозиції провалили. А коли дійшло до пропозицій монобільшості, то "слуги" навіть підказували, куди тиснути...

Закон ухвалили. А потім таки повернули кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, після Президентського невдоволення

Із трійкою цих законопроєктів поспішали. Бо ж восени розраховують на транш від МВФ.

Олексій Устенко, народний депутат, "Слуга народу":

Щоб ми закрили порядка 70 млрд грн, тобто 3 млрд доларів разом ми закрили, і 30 мільярдів ми зможемо знайти на зовнішніх ринках.

Все, аби підлатати дірявий бюджет. Шукати гроші вирішили і в кишенях українців. Уряд запропонував великі податкові зміни.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо ми говоримо про руду, ми пропонуємо так - підвищити ставку, прив’язати ставку до ціни на зовнішніх ринках, і відповідно, щоб той хто добуває, сплачував народу України від свого доходу.

Та диявол ховається в деталях. У нормах, які найбільше вдарять по малому та середньому бізнесу, фермерах та всіх українцях, кажуть в опозиції. Від 20% податку при продажі квартири до надання податковій нових повноважень:

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

За новим законом, якщо ви говорите як податкова, що я маю заплатити 3 мільйони, то на цю всю суму, ви блокуєте всі мої активи. Бізнес може в будь-який час закрити по рішенню якогось з інспекторів податкової служби, без рішення суду.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

У мене таке враження, що бюджет пустий, коштів немає де взяти і усі зараз проєкти законів, які приймалися, спрямовані на те, щоби поповнити казну за рахунок людей,

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Цей закон призведе до того, що по суті в нас буде багато довгобудів і зупиняться будови, навіть на соціальне житло на 20% відразу підвищить ціну для людей.

Зростуть податки і для фермерів. І навіть для тих, хто продає власну городину. Якщо мають понад півгектара землі. Саме через землю, а точніше - старт її продажу дісталось нардепу від слуг Микиті Потураєву. Активістка Ірма Крат зірвала його брифінг. В хід пішли і руки, і сумка.

Без рукоприкладства, але в гарячих дискусіях минув розгляд іще одного документа. Про олігархів. Якщо ви монополіст, маєте вплив на політику чи фінансуєте якусь партію. Ще маєте власне медіа чи можете впливати на ЗМІ. А за душею у вас активів - на понад 2 мільярди гривень. Вітаю, ви - олігарх.

Якщо попали в реєстр - чекайте заборон.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Обмеження включають заборону фінансування політичних партій, пряму або опосередковану, заборону участі в великій приватизації, подання декларації, а також обов'язкове декларування топчиновниками контактів з олігархами або їх представниками.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо олігархи будуть як кажуть знайдені і РНБО їх проголосить, що їм загрожує? Їм не загрожує ні кримінальне покарання, ні демонополізація бізнесу, не повернення в державу власність, їм не загрожує нічого.

А вирішуватиме, хто олігарх, хто ні - два десятки людей. Тих, хто входить у РНБО.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это тайная концелярия. Ждать от них обьективности и какого-то справедливого решения нечего. Не может государство существовать с такой конторой, которая принимает решения - вот этого назначить олигархом, вот этого контрабандистом, у того отобрать канал, этого под суд и так далее. Таких вещей в демократической стране цивилизованой допускать нельзя.

Ще перед голосуванням, у монобільшості застерегли колег по фракції.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо народний депутат не буде голосувати таким чином, не буде тримати свою обіцянку, що він за деолігархізацію, ми тоді будемо вивчати питання, де там олігархи позаду можуть бути, я не хочу нікому погрожувати. Ми будем розбиратись, кожен кейс буде окремо розібраний.

Вочевидь, попередження спрацювало. Бо на табло з'явилось 231 за і це тільки від Слуг. Такої єдності в монобільшості не було давно. Ще голосів докинули групи Довіра і За майбутнє. Решта проти. Документ доопрацюють. Та аби встигнути до осені ухвалити його повністю, нардепи подумують навіть тижнем літніх канікул пожертвувати.