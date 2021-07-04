Після відкриття ринку землі в Україні не варто очікувати буму продажів і швидких результатів - ані позитивних, ані негативних. І не це є кілька причин. Про це в програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічний експерт Тетяна Острікова.

По-перше, за роки мораторію багато хто продав свою землю продав у лапках - чи передав у довгострокову аренду, чи передав по рішенню суду. І відповідно, ця категорія людей є номінальними власниками, вони не можуть її продати. Є люди, які звикли по пасивного орендного доходу, і вони поки не будуть готові продавати. Фактично продавати землю будуть тільки ті, в кого є гостра потреба в грошах. Наприклад, навчати дітей, купити квартиру, лікування, хтось із родичів потребує грошей і т.і.

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Ще одна причина гальмування земельної реформи - це те, що українська модель передбачає до 2024 року придбання землі тільки фізичними особами. А фізичні особи мусять мати гроші.

Як потрібно було зробити по-мудрому: треба було на першому етапі дати право купувати землю саме аграріям, саме сільськогосподарським виробникам. І головне, забезпечити їм інструменти фінансування. Поки, на жаль, ми не бачимо, що банки активно кредитуватимуть фізичних осіб під заставу цієї землі. Для банків сільськогосподарська земля це такий кіт у мішку, вони поки що не розуміють, як буде зростати її вартість.

Експерт відзначила, що в Україні вкрай дешеві ціни на сільськогосподарську землю. Для порівняння: у сусідній Польщі гектар коштує 9 тисяч євро, в Угорщині - 4 тисячі, Словаччині - 14 тисяч. В Україні земля коливається у межах $1-1,5 тис. за гектар.

Тому основна порада для пайовиків - почекати. Тому що населення землі зростає, їжі стає все менше. Є такий показник - глобальний індекс аграрної сільськогосподарської землі. Він зростає швидше, ніж зростають інші активи - золото, нафта, їжа, зернові культури. Це означає, що земля буде дорожчати, це неминуче.

Тетяна Острікова відзначила, що українське Міністерство економічного розвитку прогнозує, що за нашої моделі ринку земля зростатиме в ціні на 7-10% на рік.

Якщо не буде великих зловживань, якщо дійсно буде поетапно відкриватися ринок, і головне, якщо банки будуть кредитувати, і якщо держава подбає про пільгові програми кредитування саме для аграріїв і фермерів (для кого і була розрахована ця реформа), то в такому разі ціна планомірно зростатиме і буде на рівні з нашими сусідніми країнами. А враховуючи якість українських чорноземів, то і вище.

Нагадаємо, що міністр агрополітики Роман Лещенко назвав найбільшого землевласника в Україні.