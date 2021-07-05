Євроатлантична інтеграція, протидія "Північному потоку-2" та поглиблення міжнародних зв'язків. Черговий форум "Україна-30" присвятили міжнародній політиці. Президент пообіцяв затвердити єдину Стратегію зовнішньополітичної діяльності, а глава МЗС - оголосив конкурс на послів-дипломатів. Що буде в документі і які вимоги до кандидатів - розкаже Ксенія Барвіненко.

Мир та повернення територій - це головні пріоритети нашої дипломатії і кожного посла особисто. Так президент Володимир Зеленський розпочав свій виступ на форумі "Україна-30". За його словами, ці напрямки мають бути закріплені в єдиній стратегії зовнішньополітичної діяльності, яку Зеленський сподівається затвердити до Дня незалежності.

Володимир Зеленський, президент України:

Наш головний національний інтерес - це мир, не десь, а мир на нашій землі, і це моя головна мета, як президента України Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації та війна на Донбасі - це виклик для всіх, для всього демократичного світу.

Чекає Зеленський і більш старанної роботи від українських дипломатів. Хоче щоб їхня діяльність приносила економічні результати. В МЗС стверджують, щодня працюють аби на міжнародних ринках з'являлися українські товари та послуги. Але для цього, потрібні люди, тож очільник МЗС оголосив відкритий конкурс.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

На 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій по всьому світу. Від Сенегалу до Великої Британії, від Латинської Америки - до Південно-східної Азії. МЗС відкрите для кожного, хто поділяє наші цінності: патріотизм, професіоналізм, порядність.

Говорили під час форуму і про нові міжнародні зв'язки. У планах налагодження стратегічних відносин з низкою країн - Китаєм, Японією, Індією та Бразилією. А поки президент Зеленський готується до візиту до США та Німеччини.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Це буде довірлива розмова між президентом і канцлером, вони будуть говорити про ключові речі, про безпеку, про нормандський формат, про північний потік два, ми працюємо над тим щоб з низки питань, позиція Німеччини змінилася питання чіткої підтримки Німеччиною європейської перспективи, членства в ЄС, більш конструктивна позиція Німеччини, щодо нашого членства в НАТО.

Про євроатлантичні перспективи України - на форумі говорили оптимістично. На думку президента саміт Нато підтвердив що Україна буде членом Альянсу. І ми зробили достатньо, аби отримати чіткі терміни інтеграції.

Володимир Зеленський, президент України:

Я завжди кажу, що проекти ЄС і НАТО не будуть завершені без України. Набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України. Для нас це гарантія благополуччя і безпеки. Безпека - пріоритет. І гарантія добробуту.

Прагнуть співпрацювати з Україною і в ЄС. В їхній делегації стверджують, що за 5 років, що минули після підписання угоди про асоціацію - з'явилися певні успіхи.

Ремі Дюфло, заступник голови представництва ЄС в Україні:

Я не можу сказати точно, якими є оцінки ЄС та України. Ми маємо враховувати загальний процес. Наша Угода дуже динамічна. Це "живий" документ. Мені здається, що делегація Євросоюзу має амбітні цілі розвивати стосунки з Україною в подальші роки. Зокрема, є дуже багато можливостей в сфері торгівлі.

Не оминули увагою і загрози, які стоять перед усією Європою. За словами президента - одна з головних - будівництво "Північного потоку-2". Тож Зеленський закликав Євросоюз зупинити будівництво газопроводу.