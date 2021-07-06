Суперника Лукашенка відправили на 14 років у в'язницю [ Редактировать ]
14 років ув'язнення. Такий вирок виніс білоруський суд Віктору Бабарико. Колишньому супернику Лукашенка на президентських виборах. Його звинувачували за трьома статтями кримінального кодексу.
І щодо кожної визнали винним, а це: хабарництво, несплата податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам Бабарико провину не визнав та назвав справу політично мотивованою.
Нагадаю, Віктор Бабарико колишній очільник російського "Белгазпромбанку". Чоловіка заарештували у червні 2020 року після того, як він заявив про намір балотуватися в президенти.
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