14 років ув'язнення. Такий вирок виніс білоруський суд Віктору Бабарико. Колишньому супернику Лукашенка на президентських виборах. Його звинувачували за трьома статтями кримінального кодексу.

І щодо кожної визнали винним, а це: хабарництво, несплата податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам Бабарико провину не визнав та назвав справу політично мотивованою.

Нагадаю, Віктор Бабарико колишній очільник російського "Белгазпромбанку". Чоловіка заарештували у червні 2020 року після того, як він заявив про намір балотуватися в президенти.