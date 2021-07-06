Кабинет министров Украины значительно упростил систему проверки транспортных средств. Таким образом, в Едином реестре зарегистрированных транспортных средств появятся открытие данные о VIN-кодах автомобилей. Об сообщает Правительственный портал.

Уникальный номер состоит из 17 цифр. В VIN-коде зашифрована информация о характеристиках автомобиля и годе выпуска. Известно, что такая классификация используется по всему миру. Благодаря данным VIN-кода можно:

Идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;

Проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;

Узнать точную дату растаможивания авто; понять точное количество предыдущих владельцев.

Отмечается, что в скором времени Министерство цифровой трансформации планирует интегрирует в свои ресурсы самые популярные марки автомобилей. Согласно информации, этот процесс будет занимать считанные секунды.

Читайте также, сервисные центры Министерства внутренних дел упростили выдачу водительских прав переселенцам без пропйшиски. Соответствующее постановление Кабинета министров накануне вступило в силу, изменения предусматривают возможность переселенцам без зарегистрированного основного места.

Кроме того, в Украине упрощают процедуру покупки новых легковых и грузовых автомобилей, а также расширяют возможность заказа замены и восстановления водительских удостоверений. Арсен Аваков назвал новшество "очередным шагом к созданию современного государственного сервиса МВД".

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