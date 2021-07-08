Когда украинцы получат субсидии: названы сроки [ Редактировать ]
Министерство социальной политики перечислило 1,1 млн гривен в регионы для выплаты субсидий. Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь.
"К банковским учреждениям направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.
Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.
Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.
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