Министерство социальной политики перечислило 1,1 млн гривен в регионы для выплаты субсидий. Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь.

"К банковским учреждениям направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.



Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.

Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.

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