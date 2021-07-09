В Новій Зеландії повітряна куля впала на будинок [ Редактировать ]
Повітряна куля впала на будинок у Новій Зеландії. 11 людей травмувалися. Одна особа у тяжкому стані, ще одна - в середньому. Їх доправили до найближчої лікарні.
Аварія сталася близько 10 години ранку за місцевим часом поблизу поромної дороги Морвен. Наразі причина інциденту невідома.
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