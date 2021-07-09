На Дніпропетровщині затримали чоловіка, що порізав двох дітей [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині майже добу шукали чоловіка, який заради помсти колишній подрузі напав із ножем на двох її дітей! Хлопчик отримав серйозні поранення.
Зрештою чоловіка таки схопили, й нині він дає свідчення у поліції. А малого - рятують лікарі. Докладніше розкаже Олена Мендалюк.
Жителі села Девладове досі не можуть оговтатися від трагедії, що сколихнула їхнє селище напередодні. Чоловік заради помсти коханій ледь не зарізав її дітей. З ножовими пораненнями швидка забрала двох малюків. Дворічний хлопчик у критичному стані.
Володимир Мельниченко, в.о. директора Криворізької міської лікарні № 8:
В крайне тяжелом состоянии, с множественными колото-резаными ранами в области шеи. С массивной кровопотерей. Ребенка подняли в отделение реанимации, там же прооперировали. Ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.
Сергій, дідусь постраждалих дітей:
Делают переливание крови ребенку. І першому і друому? Ні одному.
Дідусь дітей шокований. Каже - коли колишній співмешканець його доньки вдерся до будинку, вдома були двоє дітей і сусідка, яка за ними наглядала. Чоловік силоміць утримував малечу із нянею в помешканні.
Сергій, дідусь постраждалих дітей:
Месяца 4 не жил. Она его выгнала. Тут в Кривом Рогу обворовался, его выгнали. И снова приехал, ему некуда идти, и он пришел сюда. Говорил, что приезжай, или я хата взорву или кого-то из семьи твоей зарежу.
Після скоєного чоловік утік. Майже добу його шукали правоохоронці. Обходили кожну хату, зазирали в кожну шпарину. Зрештою надвечір знайшли.
Ольга Кузнецова, заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Він ховався на горищі одного з будинків. На слід зловмисника вивів службовий пес. І саме там його і затримали. Він дає свідчення, зі слідством співпрацює, жалкує про те що сталося.
Сусіди про родину, в якій постраждали діти, нічого поганого сказати не можуть. Дітей частенько бачили на вулиці.
Медики наразі не дають жодних прогнозів щодо стану хлопчика. У поліції відкрили одразу 2 кримінальні провадження "замах на умисне вбивство" та "незаконне позбавлення волі". Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.
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