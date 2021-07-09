На Дніпропетровщині майже добу шукали чоловіка, який заради помсти колишній подрузі напав із ножем на двох її дітей! Хлопчик отримав серйозні поранення.

Зрештою чоловіка таки схопили, й нині він дає свідчення у поліції. А малого - рятують лікарі. Докладніше розкаже Олена Мендалюк.

Жителі села Девладове досі не можуть оговтатися від трагедії, що сколихнула їхнє селище напередодні. Чоловік заради помсти коханій ледь не зарізав її дітей. З ножовими пораненнями швидка забрала двох малюків. Дворічний хлопчик у критичному стані.

Володимир Мельниченко, в.о. директора Криворізької міської лікарні № 8:

В крайне тяжелом состоянии, с множественными колото-резаными ранами в области шеи. С массивной кровопотерей. Ребенка подняли в отделение реанимации, там же прооперировали. Ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

Сергій, дідусь постраждалих дітей:

Делают переливание крови ребенку. І першому і друому? Ні одному.

Дідусь дітей шокований. Каже - коли колишній співмешканець його доньки вдерся до будинку, вдома були двоє дітей і сусідка, яка за ними наглядала. Чоловік силоміць утримував малечу із нянею в помешканні.

Сергій, дідусь постраждалих дітей:

Месяца 4 не жил. Она его выгнала. Тут в Кривом Рогу обворовался, его выгнали. И снова приехал, ему некуда идти, и он пришел сюда. Говорил, что приезжай, или я хата взорву или кого-то из семьи твоей зарежу.

Після скоєного чоловік утік. Майже добу його шукали правоохоронці. Обходили кожну хату, зазирали в кожну шпарину. Зрештою надвечір знайшли.

Ольга Кузнецова, заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Він ховався на горищі одного з будинків. На слід зловмисника вивів службовий пес. І саме там його і затримали. Він дає свідчення, зі слідством співпрацює, жалкує про те що сталося.

Сусіди про родину, в якій постраждали діти, нічого поганого сказати не можуть. Дітей частенько бачили на вулиці.

Медики наразі не дають жодних прогнозів щодо стану хлопчика. У поліції відкрили одразу 2 кримінальні провадження "замах на умисне вбивство" та "незаконне позбавлення волі". Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.