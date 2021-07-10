Украина не даст воду в Крым: в Кабмине назвали окончательное условие [ Редактировать ]
Воды для гражданского населения в аннексированном Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Поэтому украинские власти не подают воду на полуостров.
Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, воду, которую хотят брать с материковой части страны, планируют использовать для военных нужд.
Резников объяснил, что Россия проводит полную милитаризацию Крыма и увеличивает численность военного контингента. Министр сравнил полуостров с авианосцем.
"Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот – поить оккупанта мы не будем", – заявил Резников.
"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.
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