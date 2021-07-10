Українським військовим підвищать пенсії [ Редактировать ]
Військовим підвищать пенсії. Доплату в дві тисячі гривень вже цього місяця отримають 400 тисяч військових, які пішли на заслужений відпочинок до березня 2018.
Встановлено і новий розмір мінімальної пенсії - це 3854 гривні. Таке завдання перед Урядом поставив президент Зеленський. І вже наступного тижня відповідну постанову розглянуть на засіданні Кабінету міністрів.
Також підвищать виплати учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Таких - понад сорок тисяч і їм доплатять по 700 гривень.
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