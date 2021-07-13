Потужна злива накоїла лиха у Черкасах [ Редактировать ]
Сильна злива і шквальний вітер напередодні накрили Черкаси. Містян попереджали про погіршення погодних умов, але такої грози ніхто не очікував. За лічені хвилини вулиці перетворилися на річки. З такою кількістю опадів зливостоки не впоралися, тому рух у деяких районах міста просто зупинився - форсувати водні перепони водії не наважилися.
Ураган з потужною зливою налетів і на Житомир. У результаті - повалені стовпи, підтоплені кілька вулиць. Один чоловік постраждав - на нього впало дерево.
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